Nike попал под расследование в Европе

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении компании Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения властей Нидерландов предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами, передает Reuters.

По данным ЕК, власти Нидерландов в период с 2006 по 2015 год вынесли пять налоговых заключений, при этом два из них все еще остаются в силе. Отмечается, что эти постановления одобряли неконкурентный метод расчета налога на прибыль двух компаний Nike, расположенных в Нидерландах.

На данном этапе Еврокомиссия предполагает, что лицензионные платежи, одобренные налоговыми заключениями, искажают экономическую реальность.

Nike является одним из крупнейших в мире производителей спортивных товаров. По последним данным, компания зарабатывает более 2 миллиардов долларов в год.

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