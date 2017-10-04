Еврокомиссия решила взыскать сотни миллионов евро с американских корпораций

ЕС намерен взыскать с Amazon несколько сотен миллионов евро. Речь идет о задолженности американской компании по налогам, недоплаченным в Люксембурге. До этого «счет» на 13 миллиардов евро за аналогичные нарушения в Ирландии был выставлен Apple. Следующей в этом списке может стать корпорация McDonald's, сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время объявит о своем решении в отношении Amazon.com Inc, утверждает издание. Таким образом, американская корпорация станет очередным «скальпом» комиссара ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер в ее борьбе с налоговыми лазейками, используемыми транснациональными компаниями.

На кону миллиарды евро фискальных сборов, которые компании не доплатили, укрывшись в удобных юрисдикциях. Источник Bloomberg сообщил, что аналогичные решения в ближайшее время могут быть приняты в отношении корпорации McDonald's, которая должна будет доплатить 500 миллионов долларов налогов.

Согласно документам ЕК, с 2009 года европейское отделение сети McDonald's выплачивало в бюджет Евросоюза 1,49 процента налогов с 1,8 миллиарда долларов прибыли. При этом сумма налогов в Люксембурге, где располагается штаб-квартира компании, должна была составлять 29,2 процента прибыли.

В августе прошлого года ЕК предъявила претензии Apple. После проведенного расследования еврочиновники пришли к выводу, что особенности налогового режима в Ирландии позволили Apple избежать налогообложения почти со всех прибылей, получаемых от продажи продукции на рынке ЕС. Произошло это потому, что все продажи компания зарегистрировала в Ирландии, а не в тех странах, где действительно была реализована продукция.

В заявлении ЕК отмечалось, что такое избирательное отношение к Apple позволило корпорации снизить эффективную ставку корпоративного налога в размере с 1 процента от своих европейских прибылей в 2003 году до 0,005 процента в 2014 году. «Экономия» составила порядка 13 миллиардов евро.

