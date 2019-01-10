Пятиметровая белая акула отказалась есть невкусного студента

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Большая белая акула напала на 19-летнего серфера, катавшегося на доске у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает издание The Tribune.

Хищная рыба подплыла к студенту Политехнического университета штата Калифорния Нику Вапнеру (Nick Wapner) снизу. «Все произошло так быстро, — рассказывает он. — Я повернулся и увидел свою ногу у нее во рту». По его оценке, длина акулы составляла примерно 4,5 метра.

От шока молодой человек не почувствовал боли и после недолгой борьбы сумел ударить рыбу свободной ногой. Акула тут же отпустила его и ретировалась. Вапнер забрался на доску и погреб к берегу. Сняв гидрокостюм, он обнаружил на укушенной ноге порезы, в том числе глубокие. Друг помог ему добраться до больницы, где студенту наложили 50 швов.

По мнению Вапнера, акула схватила его за ногу из любопытства и отпустила, потому что ей не понравился вкус. «До нее довольно быстро дошло, что это не тюлень», — говорит он.

В октябре 2018 года сообщалось, что серфер, отдыхавший на пляже недалеко от новозеландского города Даргавилл, подвергся нападению большой белой акулы. Хищная рыба укусила его в нескольких местах.

Большая белая акула — одна из самых крупных в мире хищных рыб. В среднем представители этого вида достигают 4,7 метра в длину. Они считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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