Укушенный серфер избил доской большую белую акулу

Акула напала на учителя недалеко от австралийского города Беллина, штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает 9news.

43-летний мужчина пришел на пляж рано утром, чтобы прокатиться на доске для серфинга перед работой. Акула длиной 2,6 метра неожиданно ударила его сбоку, сбила в воду и схватила зубами за ногу.

Серфер вырвался и поплыл к берегу, но хищная рыба не отставала. «Оглядываюсь и вижу сзади, что она плывет ко мне. Думал, мне конец», — рассказал он изданию The Australian.

Мужчина схватил свою доску, как копье, ударил ей акулу и стал грести к берегу. Только оказавшись на суше, он заметил на икре 20-сантиметровую рану. Ему удалось самостоятельно добраться до больницы и получить медицинскую помощь.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В октябре сообщалось, что серфер, отдыхавший на пляже недалеко от новозеландского города Даргавилл, подвергся нападению большой белой акулы. Хищная рыба укусила его в нескольких местах.

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