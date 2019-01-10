Опасная посадка крупнейшего лайнера в экстремальных условиях попала на видео

Самолет авиакомпании Emirates совершил экстремальную посадку в аэропорту Бирмингема в условиях сильного ветра. Видео приземления опубликовал Daily Mail.
На ролике видно, как самый большой авиалайнер A380 качает порывами ветра из стороны в сторону, а затем он успешно приземляется. Перед ним посадку в таких же условиях пытался совершить самолет A320 компании EasyJet, однако потерпел неудачу.
В декабре пилот португальской авиакомпании TAP Portugal пытался посадить самолет, однако из-за сильных порывов ветра не справился с управлением и пошел на второй круг. На ролике видно, как самолет подлетает к взлетно-посадочной полосе аэропорта Манчестер, кренясь из стороны в сторону под мощными порывами ветра, затем попеременно оба колеса шасси касаются земли.