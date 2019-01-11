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Присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев проверят

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Федеральные власти США начали проверку присутствовавших на инаугурации американского президента Дональда Трампа членов украинской делегации. Об этом стало известно The New York Times.

Возглавляет проверку спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования «российского дела». По данным издания, некоторые члены украинской делегации, состоящей из десятков политиков и бизнесменов, могут иметь пророссийскую ориентацию. Отмечается, что они могли «симпатизировать Москве» и предлагать свои услуги в качестве посредников нормализации российско-украинских отношений для снятия антироссийских санкций.

В настоящий момент, по данным газеты, следователи выясняют, по чьему приглашению украинцы попали на инаугурацию Трампа, с кем они общались и что обсуждали.

Инаугурация главы США состоялась 20 января 2017 года.

Роберт Мюллер расследует «российское дело» с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли в 2016 году сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Мюллер созвал для расследования большое жюри.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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