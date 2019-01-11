Присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев проверят

Федеральные власти США начали проверку присутствовавших на инаугурации американского президента Дональда Трампа членов украинской делегации. Об этом стало известно The New York Times.

Возглавляет проверку спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования «российского дела». По данным издания, некоторые члены украинской делегации, состоящей из десятков политиков и бизнесменов, могут иметь пророссийскую ориентацию. Отмечается, что они могли «симпатизировать Москве» и предлагать свои услуги в качестве посредников нормализации российско-украинских отношений для снятия антироссийских санкций.

В настоящий момент, по данным газеты, следователи выясняют, по чьему приглашению украинцы попали на инаугурацию Трампа, с кем они общались и что обсуждали.

Инаугурация главы США состоялась 20 января 2017 года.

Роберт Мюллер расследует «российское дело» с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли в 2016 году сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Мюллер созвал для расследования большое жюри.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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