Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети

Пользователи интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино. Гневные комментарии появились под новостями о ней в соцсетях.

«Еще одна оборзевшая баба-чинуша», — пишут в комментариях под новостью «Ленты.ру» в Twitter.

«Ну действительно — почему бы хирургу во время удаления аппендицита заодно не вымыть в больнице полы, операционной сестре между подачей инструментов на повесить шторы а акушеру между родами не починить сантехнику? И вообще — если врачам не нравится состояние больницы, почему бы им не построить свою, хорошую?» — иронизирует другой читатель в отзывах на сайте.

«Возле этой больницы непременно нужна детская ледяная горка из фекалий. Ну так, для полноты картины российской реальности», — шутит третий.

«ВрИО, а уже хамит», — отмечают пользователи во «ВКонтакте». «Взяла бы, да помыла. Какая-никакая, а помощь», — пишут там же. «Всем городом выйти и требовать ее увольнения!!!» — советуют в соцсети.

Ранее сообщалось, что Чекунова посетила полуразрушенную и почти не работающую больницу в Струнино и упрекнула врачей за плохое состояние помещений. «Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — сказала чиновница.

На больницу в Струнино местные жители пожаловались летом во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил разобраться с проблемой, сделать в лечебнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием. Отчитаться он велел до 31 декабря, но пока чиновники признали, что не выполнили указания, передают «Вести».

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