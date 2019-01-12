Появилось видео с места взрыва в Париже

В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.

Инцидент произошел около 09:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) в девятом округе города на улице Тревиз, сообщает BFM. В результате взрыва помещения первого этажа здания были полностью уничтожены, а во всех ближайших домах вылетели стекла и сломались оконные рамы.

На записи виден пожар, разбросанные осколки стекла и обломки конструкций.

По данным Le Figaro, пострадали более 20 человек, из них семь тяжело ранены. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа.

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