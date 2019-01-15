Пилот попал в шторм и провалил попытку посадить самолет с первого раза

Пилот ирландской авиакомпании Ryanair не смог посадить самолет с первого раза из-за сильного порывистого ветра. Очевидцы сняли его попытки на видео и выложили в сеть. На ролик обратило внимание издание Independent.

Лайнер, следовавший с Мальты в английский Брэдфорд, приземлялся в международном аэропорту Лидс-Брадфорд, однако из-за ветра скоростью 80 километров в час потерпел неудачу.

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На кадрах видно, как лайнер приближается к взлетно-посадочной полосе, а затем, не коснувшись земли, снова взмывает в небо. В результате экипажу пришлось развернуть самолет и посадить его в аэропорту Ливерпуля.

В декабре 2018 года пилот португальской авиакомпании TAP Portugal пытался посадить самолет, однако из-за сильных порывов ветра не справился с управлением и пошел на второй круг. Со второй попытки командиру воздушного судна удалось успешно посадить лайнер.

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