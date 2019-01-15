Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы

Американский дизайнер Херон Престон представил новую наплечную сумку Tool Bag («Ящик с инструментами») с кириллической надписью. Об этом сообщает Hypebae.

На черной полипропиленовой сумке в виде чемодана с кожаной ручкой и съемным ремнем напечатано русское слово «стиль».

«Ящик с инструментами» оснащен двумя замками и автоматическим «очистительным» клапаном, который не пропускает внутрь воду и пыль. Стоимость Tool Bag составляет 875 долларов.

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В октябре 2018 года Ким Кардашьян нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке. На появившемся в соцсетях снимке двухлетний Сейнт Уэст был одет в ярко-оранжевую рубашку и черный свитер американского дизайнера Херона Престона. На воротнике свитера было написано то же самое слово «стиль».

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