В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции

Фонд «Росконгресс» определился с окончательной программой мероприятий «Русского дома» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Документ опубликован на сайте фонда в интернете. Российская резиденция будет работать с 21 по 25 января.

В сообщении фонда говорится, что в ходе дискуссии «Инвестиции в ТЭК в условиях волатильности мировых рынков» министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и вице-председатель компании IHS Markit Дэниель Ергин обсудят проблемы развития мировой энергетики и энергетической безопасности. «Мы переживаем период трансформации энергетики, следствием чего зачастую становится повышенная волатильность мировых энергетических рынков. В такой ситуации важно четко оценивать дальнесрочные перспективы рынка и компаний, продолжать сохранять и даже наращивать уровень вложений в реальный сектор», — заявил в этой связи Новак.

В «Русском доме» также обсудят вопросы борьбы частных корпораций с киберпреступностью и проблемы трансграничного взаимодействия. Дискуссия пройдет с участием заместителя председателя правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, главы Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Троелса Оертинга Йоргенсена и главного исполнительного директора BI.ZONE Дмитрия Самарцева.

Участники сессии «Россия: ДНК нового предпринимателя» попытаются ответить на вопрос: что должен представлять собой предприниматель новой генерации. В ней примет участие министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергея Черемина.

Проблемы электронной коммерции, мобильной телефонии и финансовых технологий обсудят участники сессии «Экономика России — шаг вперед» вместе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. Также на полях «Русского дома» в Давосе Максим Орешкин проведет закрытую встречу с компаниями-членами Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).