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Россия передумала бойкотировать Давосский форум

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Давос

Официальная делегация правительства России примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в январе в Давосе. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума», — сообщил источник в правительстве.

Состав делегации будет определен позднее. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января.

Ранее в декабре фонд «Росконгресс» отказался проводить в Давосе проект «Русский дом» из-за запрета на участие в ВЭФ ряда российских бизнесменов, внесенных в санкционный список США. Сообщалось, что в их число входят предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.

В середине ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от участия в форуме, если ограничения для отечественных бизнесменов не будут сняты.

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