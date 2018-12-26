Путин задумался о поездке в Давос

Президент России Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом в среду, 26 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы не исключаем ничего», — заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, «действительно есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос». В то же время окончательного решения по данному вопросу пока нет, так как в связи с нынешней ситуацией в мире у президента «достаточно плотный, насыщенный» график, пояснил он.

При этом пресс-секретарь сказал, что в Кремле приветствуют изменение существующего отношения к представительству России на форуме.

Ранее в декабре стало известно, что официальная делегация правительства России все-таки примет участие в форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, так как организаторы сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов под санкциями.

В середине ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от участия в главном экономическом форуме, если ограничения для отечественных бизнесменов не будут сняты.

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