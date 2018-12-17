Кремль отреагировал на допуск бизнесменов в Давос

Кремль приветствовал решение организаторов форума в Давосе допустить на него российских бизнесменов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям», — заключил он.

Также Песков добавил, что предприниматели смогут компенсировать контакты с американскими бизнесменами встречами с представителями других стран, поскольку «свято место пусто не бывает». Выдвигая для олигархов ограничения, организаторы форума попытались совместить заинтересованность в контактах с ними с необходимостью выполнения санкций, добавил представитель Кремля.

Ранее в понедельник, 17 декабря, издание The Bell сообщило об условиях, при которых Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска смогут приехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. В частности, никакие платежи, связанные с участием в форуме, от подпавших под санкции миллиардеров не должны проходить через банки США. Также бизнесмены не смогут принимать участие в мероприятиях, организованных американской стороной.

О том, что организаторы форума сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов под санкциями, стало известно 15 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



