Дружелюбный дьявол без штанов и со смартфоном вызвал скандал

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Установку статуи дьявола в испанском городе Сеговия отложили до решения суда из-за протестов верующих. Об этом сообщает издание El Pais.

Предполагалось, что она напомнит туристам о легенде, согласно которой знаменитый акведук Сеговии в действительности построил обманутый дьявол. «Все началось с поездки в Любек, — рассказывает скульптор Хосе Антонио Абейа (José Antonio Abella). — У них тоже есть легенда про дьявола, которого обманом заставили построить церковь. Когда я увидел фигурку в его честь, то подумал: "Какая же прекрасная идея, чтобы позаимствовать для Сеговии"».

Он изваял упитанного обнаженного дьявола высотой 1,7 метра, который с добродушной улыбкой фотографирует себя при помощи мобильного телефона. Городской совет поддержал начинание и собирался поставить фигуру возле бывшей штаб-квартиры испанской инквизиции.

Против установки скульптуры борется общественная организация «Ассоциация архангела Михаила и святого Фрукта», которую основали две жительницы Сеговии. Согласно петиции, которую они разместили на сайте Change.org, добродушный дьявол Абейи представляет собой восхваление зла и оскорбляет католиков. Им удалось собрать более пяти тысяч подписей.

Скульптора удивила такая реакция. «Я ничего не понимаю, — признается он. — Это было знаком уважения моему городу. Я просто хотел создать что-то, чтобы расплатиться за все, что он мне дал».

Древнеримский акведук длиной 728 метров — одна из достопримечательностей Сеговии. Считается, что его строительство началось при императоре Домициане, правившем в конце первого века. Это самый длинный древнеримский акведук, сохранившийся в Западной Европе.

По легенде, местная девушка упросила дьявола соорудить его, чтобы не ходить за водой на гору. Они договорились, что он заберет ее душу, если управится за ночь, пока не прокричит петух. Петух закричал, когда дьявол почти закончил работу, поэтому ему пришлось уйти с пустыми руками. В нишу, которую он не успел заделать, поставили статую святой девы Фуэнсисла.

В 2018 году сообщалось, что сатанисты привезли двухметрового идола законодателям Арканзаса. Перед Капитолием штата прошла демонстрация сторонников организации «Храм Сатаны» возле фигуры Бафомета с головой козла, женским телом и копытами, сидящего на троне с пентаграммой в окружении улыбающихся детей.

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