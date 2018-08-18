Сатанисты привезли двухметрового идола законодателям Арканзаса

Видео: @ KATVMarine / Twitter

Перед Капитолием штата Арканзас прошла демонстрация сторонников организации «Храм Сатаны». Об этом сообщает KATV.

Несколько десятков протестующих собрались в городе Литтл-Рок с лозунгами, призывающими отделить церковь от государства. Поводом для этого стало намерение законодателей штата установить в Капитолии памятник десяти заповедям. В «Храме Сатаны» считают, что для соблюдения религиозного плюрализма и свободы слова рядом нужно поставить статуи Бафомета — божества, которому якобы поклонялись тамплиеры.

Во время митинга перед собравшимися выступили пять ораторов, в том числе один из основателей «Храма Сатаны». Кроме того, им продемонстрировали двухметровую фигуру Бафомета с головой козла, женским телом и копытами, сидящего на троне с пентаграммой в окружении улыбающихся детей. Организация будет добиваться исполнения своих требований в суде.

— Marine Glisovic KATV (@KATVMarine) 16 августа 2018, 18:51

Сенатор штата Арканзас Джейсон Рейперт (Jason Rapert), представляющий Республиканскую партию, осудил предложения «Храма Сатаны». «Что бы эти экстремисты ни утверждали, скорее ад замерзнет, чем этой оскорбительной статуе придется зайнять постоянное место на территории Капитолия», — написал он в Facebook.

«Храм Сатаны» — американская политическая организация, созданная в 2014 году для борьбы за отделение церкви от государства, социальную справедливость и равенство. Вопреки названию, ее члены не верят в оккультизм и не поклоняются дьяволу.

В 2014-м организация предлагала поставить статую Бафомета рядом с памятником десяти заповедям в Капитолии штата Оклахома. В 2017 году «Храм Сатаны» осудил новые правила обращения с останками человеческих эмбрионов в штате Техас, которые затруднили доступ к абортам, и развернул борьбу с телесными наказаниями в американских школах.

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