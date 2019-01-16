Свердловский губернатор пообещал жителям упаковку из 12 яиц

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что упаковка яиц на прилавках в регионе будет содержать не менее десяти штук. Об этом сообщает «АиФ-Урал» в среду, 16 января.

«На Урале упаковка всегда будет 10 яиц. Я даже дам поручение, чтобы она была не менее 12 яиц», — сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что специальные структуры постоянно мониторят цены на региональном рынке на предмет необоснованного повышения. «Бесконтрольный уровень инфляции погубит экономику», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

11 января «Русская служба Би-би-си» сообщила, что производители продовольственных товаров стали уменьшать упаковку, чтобы скрыть подорожание. Издание сослалось на пост на портале Pikabu, где впервые была опубликована фотография яиц, которые продавались в комплекте из девяти, а не десяти штук.

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Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, в свою очередь, заявил о недопустимости обмана граждан. Он предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов. По мнению парламентария, фасовка куриных яиц должна быть кратна десяти.

Новость о «девятках» яиц набрала популярность в интернете. Некоторые пользователи заговорили о возвращении 1990-х годов.

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