Американец заигрался в прятки и погиб

В американском городе Детройт, штат Мичиган, во время игры в прятки погиб 21-летний мужчина. Об этом сообщает Associated Press.

Группа друзей развлекалась на девятом этаже заброшенного складского здания, которое пустовало с 2002 года. Так и не сумев отыскать одного из участников игры в прятки, они разошлись по домам.

На следующий день друзья вернулись и продолжили поиски. Тело исчезнувшего игрока обнаружили на груде мусора в шахте лифта на первом этаже. По всей видимости, он упал туда накануне, когда пытался спрятаться. Обстоятельства его гибели расследует полиция.

В 2009 году сообщалось, что во время игры в прятки погиб заключенный китайской тюрьмы в провинции Юньнань. Он получил тяжелую травму головы, наткнувшись на стену с завязанными глазами.

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