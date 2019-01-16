Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой

Задержанный в Сербии по подозрению в организации террористической атаки Армин Алибашич не готовил покушение на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

«Его действия не имели абсолютно никакого отношения к визиту Владимира Путина в страну», — заявил собеседник агентства.

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21-летнего ваххабита арестовали 13 января. Ранее 16 января сообщалось, что его задержали недалеко от города Нови-Пазар. Внимание полиции привлек его рюкзак, где обнаружили винтовку с оптическим прицелом.

Во время обыска в его доме был найден целый арсенал оружия и оборудование для изготовления бомбы, в том числе химикаты и компоненты для детонатора. Кроме того, в помещении хранился флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также агитационные материалы и литература этой организации.

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