Рассказавшую о 300-процентных премиях чиновникам россиянку уволили

Замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова, рассказавшая о 300-процентных премиях, которые получили ее коллеги, лишилась должности. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, чиновница выступила против выдачи больших премий заместителям губернатора и министрам республики, после чего «замгубернатора отказался от плана назначить Спиридонову министром экономического развития и сместил ее с прежней должности».

В пресс-службе главы Хакасии ранее подтвердили премию в размере 300 процентов от месячного оклада вице-губернатору Юлии Исмагиловой, которая занимает эту должность с ноября 2018 года. Основанием для поощрения стали результаты работы чиновницы. При этом, по информации Ura.ru, Исмагиловой была выплачена еще одна премия в 200 процентов месячного оклада.

Заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, министр финансов Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова и еще 10 человек из числа руководителей региональных министерств и ведомств также получили высокие премии. Большинство из них проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев. Издание утверждает, что премии были выданы за счет экономии по фонду оплаты труда.

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