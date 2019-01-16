Умер капитан застрявшего в Африке российского судна

Капитан судна «Виктор Ткачев», застрявшего в одном из портов Кот-Д'Ивуара, умер. Об этом в среду, 16 января, сообщает ТАСС.

Известно, что за несколько дней до смерти мужчина почувствовал недомогание, ему оказали медицинскую помощь. Его состояние улучшилось, однако 15 января моряку резко стало плохо, и его срочно отправили в больницу города Абиджана. Он скончался по дороге в медучреждение. Как передает агенство со ссылкой на источник, еще несколько членов экипажа чувствуют недомогание, у них жар.

Отмечается, что причина смерти пока не установлена. Для ее выяснения будет проведена медицинская экспертиза, сказали в пресс-службе Мурманского морского пароходства (ММП), которому принадлежало «Виктор Ткачев».

Судно стояло в порту Абиджана в течение полугода из-за коммерческих споров судовладельца. По информации Российского профсоюза моряков, всего в иностранных портах стоят шесть судов ММП, некоторые из них арестованы из-за долгов судовладельца.

В октябре 2018-го сообщалось, что российское судно компании «Гудзон», попавшей под санкции, не выпускают с ремонтного завода в Китае.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!