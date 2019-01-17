Умер крупнейший инвестор в мире Джон Богл

Основатель и бывший генеральный директор самой крупной инвестиционной компании мира The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Philly.

Семья подтвердила его смерть, уточнив, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В 2018 году активы Vanguard превысили сумму в 5 триллионов долларов, при этом знакомые описывали Богла как непритязательного человека, предпочитавшего, чтобы его называли Джеком.

Уильям Бернштейн, автор 12 книг по истории финансов и экономики, рассказал изданию, что Богл мог стать мультимиллиардером наравне с Гейтсом и Баффетом, но вместо этого он превратил свою компанию в предприятие для клиентов. «Он решил отказаться от огромного состояния, чтобы сделать что-то правильное для миллионов людей. Я не знаю ни одного подобного случая в истории американского бизнеса», — сказал он.

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