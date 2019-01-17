Во французском университете прогремели взрывы

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Серия взрывов произошла в здании университета во французском Лионе. Об этом сообщает The Independent.

На съемке, сделанной очевидцами, видно, как огненный шар вырывается через крышу горящего здания. Как сообщает издание, это библиотека кампуса Ля Дуа в Вийёрбане, к северу от центра Лиона.

На место происшествия прибыли пожарные. Жители кампуса эвакуированы. Как сообщает полиция, причиной пожара стал взорвавшийся баллон с газом. Сообщается о по меньшей мере троих пострадавших.

12 января в интернете появилось видео с места взрыва в парижской пекарне. Его причиной, предположительно, была утечка газа. Взрыв уничтожил все помещения первого этажа здания. Пострадало 20 человек, семеро были тяжело ранены.

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