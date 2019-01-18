Игрок в покер выиграл полмиллиона долларов и отдал их нуждающимся

Канадский профессиональный игрок в покер Скотт Велленбах (Scott Wellenbach) выиграл больше полумиллиона долларов и пообещал отдать их на благотворительность. Об этом сообщает информационный ресурс BBC News.

Мужчина занял третье место на турнире PokerStars Caribbean Adventure, проходившем на Багамских островах. Его выигрыш составил 671,2 тысячи долларов (44,5 миллиона рублей). Все деньги он планирует передать в благотворительные фонды.

Велленбах придерживается буддистского мировоззрения и считает, что религиозные практики вроде медитации помогли ему добиться успехов в игре. 67-летний мужчина объяснил, что со временем стал больше понимать, что происходит в его голове, и смог контролировать эмоции и не отвлекаться на них. «Как только ты осознаешь, что с тобой происходит, эти мысли и эмоции меньше влияют на тебя, и ты можешь сосредоточиться на том, что происходит на столе», — добавил игрок.

Он принял решение отдать деньги на благотворительность, так как, согласно своим убеждениям, должен творить добро. Любовь к азартным играм он не считает достойным буддиста качеством, однако отмечает, что искупает вину, отдавая деньги нуждающимся.

«Значительная часть этих денег выиграна у людей, которые слишком зависимы от игры, слишком пьяны, слишком необразованны или слишком мазохисты, поэтому не могут играть хорошо. Мы все подвержены зависимостям, но некоторые из нас смогли приструнить их, чтобы играть получше», — отметил он.

Деньги Велленбах планирует отдать в фонды, которые «помогают людям или животным, или существам, которые могут чувствовать». В свободное от игры в покер время канадец переводит с санскрита религиозные тексты. За эту работу он не берет денег.

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