Американка выиграла 560 миллионов долларов и отказалась от приза

Победительница американской лотереи Powerball, выигравшая 560 миллионов долларов, отказалась указывать свои данные для получения приза. Об этом сообщает The Washington Post.

Женщина намерена через суд добиться права анонимно забрать выигрыш. В судебных документах она назвала себя Джейн Доу (Jane Doe) — традиционное обозначение авторов анонимных исков.

Счастливица опасается, что о ее внезапном богатстве узнают все жители города, в том числе мошенники и преступники.

«Она хочет без опаски ходить за продуктами и посещать городские мероприятия без того, чтобы люди знали о ее многомиллионном выигрыше», — рассказала адвокат.

При этом издание отмечает, что для организаторов лотереи объявление победителя, с одной стороны, — способ избежать мошенничества, а с другой — мощный маркетинговый ход, популяризирующий игру среди американцев. По законам Нью-Гэмпшира, имя победителя, город и сумма должны быть опубликованы публично.

На данный момент женщина уже подписала выигрышный билет, изменение подписи повлечет за собой его аннулирование.

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