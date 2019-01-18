Лукашенко захотел в свою еврозону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, и привел в пример Евросоюз, передает РИА Новости.

«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России», — подчеркнул он.

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По словам Лукашенко, должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. «Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», — добавил белорусский лидер.

Национальный банк Белоруссии ранее заявлял, что обсуждать вопрос о создании единой валюты в Союзном государстве Белоруссии и России преждевременно.

Соглашение о создании Союзного государства вступило в силу в 2000 году. Документ подразумевает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

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