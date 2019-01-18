Почтальон обрел славу благодаря чрезмерной заботе о клиенте

На платформе Vimeo набирает популярность видео с учтивым почтальоном, который во всем идет навстречу женщине, которая не может выйти и забрать у него посылку. Мужчина не только разрешил адресату не расписываться в документах, но и придумал, как спрятать посылку, чтобы воры не смогли ее украсть, — он поместил отправление в мусорный контейнер.

Видео снято на камеру, вмонтированную в дверь дома, куда мужчина принес посылку. Заботливое отношение к клиенту восхитило зрителей ролика. Его назвали потрясающим почтальоном и просто хорошим парнем, а журналисты американских изданий наперебой начали просить права использовать видео для показа по телевидению.

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