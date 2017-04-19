Охраняющая дом от почтальонов агрессивная кошка стала звездой сети

Попытавшаяся атаковать сотрудницу канадской почты Дебру Андерсон (Debra Anderson) агрессивная кошка стала звездой сети. Ролик был опубликован на YouTube-канале женщины.

Андерсон сняла на видео кошку, которая пытается атаковать ее через окно. «Все хорошо, я уже ухожу», — смеется женщина в конце ролика, глядя на бросающееся на стекло животное.

«Вполне возможно, она хочет убить тебя потому, что ты ведешь вертикальную съемку», — предположили пользователи YouTube.

Видео набрало более 700 тысяч просмотров. На момент написания заметки, на канале сотрудницы почты опубликовано четыре ролика, посвященные агрессивному животному.