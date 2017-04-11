Лишившийся овец ирландский пастух удивил пользователей сети ужасным акцентом

Ирландский пастух Майки О'Ши (Mikey O'Shea) обескуражил пользователей сети своим акцентом. Ролик был опубликован 9 апреля в Twitter-аккаунте RTE News.

На видео О'Ши рассказывает журналистам о краже 60 овец, которая произошла на горе Брандон, расположенной на полуострове Дингл. Ему на помощь приходит его коллега Ричи Гриффин (Richie Griffin), который также пытается объяснить ирландскому телевидению суть происходящего.

«Не смог понять ни одного слова из сказанного ими», — отметил один из подписчиков RTE News.

«На каком языке говорит этот чувак?» — поинтересовался другой.

Отчаявшись понять смысл сказанного пастухами, некоторые пользователи даже попросили у редакции RTE News сделать субтитры для сюжета.