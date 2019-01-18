Хакасская чиновница опровергла получение премии в миллион рублей

Замглавы Хакасии и постоянный представитель республики в Москве Юлия Исмагилова опровергла получение премии в размере одного миллиона рублей. Об этом чиновница написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Я не получала ни миллионных, ни полумиллионных премий», — сообщила Исмагилова.

Чиновница также заверила, что намерена каждый месяц публиковать свою зарплатную ведомость. «Посмотрим, рискнет ли сделать это хоть кто-то еще из других руководителей представительств регионов в Москве. Уверена, что нет», — добавила она.

Замглавы Хакасии также заявила о неподобающем поведении журналистов, которые пришли искать указанные средства в ее квартиру и напугали ребенка. «Я живу в квартире хрущевского периода площадью 34 квадратных метра. Но это журналистов нисколько не смутило», — посетовала Исмагилова.

14 января местные СМИ сообщили о присуждении Исмагиловой, которая занимает пост полпреда всего месяц, премии в размере 300 процентов от ее месячного оклада. В пресс-службе главы Хакасии объяснили, что премия чиновнице назначена за оперативную работу: она организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве.

Также ряд изданий связывал увольнение замминистра финансов Хакасии Галины Спиридоновой с ее критическими замечаниями относительно крупных материальных поощрений.

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