Летчика упавшего Су-34 нашли в море

Одного из летчиков Су-34, который потерпел крушение на Дальнем Востоке, обнаружили в Японском море. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Военный находился на плоту, его увидел с высоты экипаж вертолета Ми-8. Спасательная операция велась при четырехбалльном шторме, летчика подняли на борт, его состояние расценивается как удовлетворительное.

Ранее в пятницу, 18 января, два самолета Су-34 столкнулись в воздухе в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов на Дальнем Востоке. Это произошло над акваторией Японского моря примерно в 35 километрах от берега. Самолеты совершали вылет без боекомплекта.

ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщает, что возможная причина ЧП — ошибка пилотирования.

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