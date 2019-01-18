Два Су-34 разбились на Дальнем Востоке

Два бомбардировщика Су-34 потерпели аварию на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, самолеты шли с моря и столкнулись в воздухе. «Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе экипажей пока ничего неизвестно», — сказал он.

Позднее в Минобороны подтвердили РИА Новости факт крушения двух машин. Как уточнил источник агентства, инцидент произошел над Татарским проливом, между Сахалином и Хабаровским краем. Пилотам, по предварительным данным, удалось благополучно катапультироваться.

Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что вместе с пропавшими с радаров Су-34 летели еще пять бортов. Он также подтверждает, что пилоты обеих машин успели катапультироваться.

По его словам, в качестве причин столкновения бомбардировщиков рассматривается техническая нештатная ситуация или действия пилотов, которые не смогли рассчитать безопасное расстояние между самолетами.

Бомбардировщик Су-34 используется для поражения воздушных, наземных и водных целей, в том числе движущихся объектов малого размера. Способен работать в любое время суток при любых метеоусловиях. Имеет вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения, а также систему радиолокационного противодействия и обороны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!