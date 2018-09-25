Запущенная Су-34 ракета Х-35У разбомбила корабль

Телеканал Звезда / YouTube

На морском полигоне Тихоокеанского флота ВМФ России экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели стрельбы по макетам кораблей новейшими дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35У. Соответствующее видео телеканал «Звезда» выложил на YouTube.

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Стрельба осуществлялась одиночно и залпом по различным траекториям полета ракет. Всего было выполнено восемь пусков. Все ракеты успешно поразили цели.

Х-35У предназначена для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Максимальная дальность пуска ракеты составляет 260 километров. Попадания одной такой ракеты достаточно для уничтожения современного корвета.

Поставки Х-35У в авиационные соединения и воинские части проводятся с 2014 года. Данными ракетами планируется оснастить все современные и перспективные самолеты оперативно-тактической авиации.

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