В Китае показали гиперзвуковые глайдеры

@dafengcao / Twitter

Китай испытал три прототипа гиперзвукового глайдера, сообщил в Twitter пользователь dafeng cao. При этом сроки проведения тестов не называются.

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На видео, сопровождающем твит, заметны три образца двух цветов, прикрепленные к платформе, которые поднимаются в воздух на воздушном шаре. Издание The Drive отмечает, что таким образом могли проходить испытания изделий, создаваемых в рамках двух проектов.

В декабре 2017 года журнал The Diplomat, ссылаясь на источники в правительстве США, заявил, что Народно-освободительная армия Китая в условиях секретности провела два летных испытания новой баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым глайдером.

Обнаружение гиперзвуковых глайдеров, перемещающихся на небольших высотах со скоростями более шести тысяч километров в час, представляет трудность для большинства современных систем противоракетной обороны. На заданную высоту такие аппараты выводятся баллистическими ракетами.

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