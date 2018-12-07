Су-34 посадили «уникально»

Экипажи российских самолетов Су-34 и Су-25 провели командирские вылеты. Соответствующие кадры, опубликованные «Звездой», телеканал назвал «уникальными», поскольку «особое внимание летчиками было уделено выполнению посадок среди безориентирной местности по приборам».

В полетах задействованы командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

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Особое внимание уделялось вылетам, проходящим в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет использует управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 ограничена четырьмя тысячью километрами, максимальная скорость — 1,9 тысячи километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн.

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