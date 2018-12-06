Су-57 получит супероружие

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит аналог ракеты «Кинжал», сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

«В соответствии с текущей ГПВ [госпрограмма вооружения] на 2018-2027 годы, гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57. Самолеты получат ракету с характеристиками, подобными ракетам "Кинжала", но она будет с внутрифюзеляжным размещением и меньшими габаритами», — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил характеристики, название и сроки поступления на испытания новой ракеты.

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Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» представлен президентом России Владимиром Путиным в марте. Тогда глава государства отметил, что дальность комплекса (в случае носителя МиГ-31К) превышает 2000 километров. По имеющимся данным, ракета «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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