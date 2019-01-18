Случайное письмо помогло американцу отправиться в поездку на деньги незнакомцев

Житель США Уильям Новак (William Novak) собрал 3560 долларов вместо нужных ему 750 для участия в вечеринке, на которую его пригласили по ошибке, сообщает Associated Press.

Новоявленный гость сумел собрать сумму, необходимую для поездки из родной Аризоны на горнолыжный курорт в Вермонте, на краудфандинговом сервисе GoFundMe, пока ужинал с семьей.

Мужчина рассказал, что электронное приглашение, отправленное ему случайно, «звучало заманчиво». Новак в шутку согласился, не ожидая, что организаторы вечеринки из другого штата действительно его позовут. В свою очередь, Девин Онелло (Devin Onello), отправитель сообщения и брат организатора холостяцкой вечеринки, посчитал, что незнакомец на вечеринке – это забавная идея.

Организаторы холостяцкой тусовки пообещали Новаку «тяжелые выходные для его печени», но гость выбрал роль непьющего водителя на вечеринке.

Когда выяснилось, что брат Девина и его невеста ждут ребенка, коллега Новака решила приготовить им в подарок детское одеяльце. Свои подарки будущим молодоженам передали и соседи Новака.

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