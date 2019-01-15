Отец построил снежный дом для дочери-инвалида и прославился

Пользователи Reddit восхитились поступком Грегга Эйхорна (Gregg Eichhorn) из американского штата Огайо, который построил настоящее иглу для своей приемной дочери, передвигающейся на инвалидном кресле. Об этом сообщает BBC News.

Фотографию со снежной крепостью и улыбающейся девочкой по имени Захара (Zahara) опубликовал пользователь danthoms, который оказался приятелем Эйхорна. Публикация набрала более 70 тысяч одобрений. В комментариях хвалили и отца, и отлично построенное иглу. Один из комментаторов вдохновился постом и захотел повторить снежный дом для своей сестры, которая тоже передвигается в инвалидной коляске.

Всего у Эйхорна и его жены Кэти девять детей, восемь из них приемные, а девятый ожидает усыновления. По его словам, семья вместе построила снежный дом за четыре часа.

В конце декабря 2018 года в социальных сетях прославился американец по имени Хэл, купивший билеты на все рождественские рейсы, на которых его дочь работала бортпроводницей. Он рассказал, что сделал это, чтобы провести с ней рождественские праздники.

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