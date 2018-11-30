Рассказ сына о примирении разведенных родителей растрогал интернет

Пользователи сети оценили рассказ американца под ником @VirgoVonnie, который поведал о сложных взаимоотношениях родителей после развода. Его история опубликована в Twitter.

Мужчина написал о том, что его мать и отец были вместе 19 лет, но семь лет назад решили развестись. За это время они начали встречаться с другими людьми. Однако в один момент оба родителя оказались одиноки.

@VirgoVonnie также опубликовал скриншот переписки с матерью. Недавно она написала ему, что только что поцеловалась с его отцом.

«Это было замечааааательно. Он пахнул завораживающе. Мне кажется, я могу вернуть своего мужчину назад», — заявила обрадованная мать. При этом ее сын отметил, что именно она была инициатором развода.

Первый пост @VirgoVonnie моментально получил вирусную популярность: им поделились более 20 тысяч раз. В комментариях люди поддержали женщину и пожелали ей вновь обрести счастье.

«Так держать, мама! Верни своего мужика», — написал один из пользователей сети. «Если они снова поженятся, просто знайте, что мы все приглашены на свадьбу через Twitter. Теперь это и наша семья», — пошутил другой юзер.

Автор твита позднее рассказал, что его родители узнали о популярности поста. В честь этого они попросили передать всем неравнодушным, что уже договорились о свидании в ресторане.

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