Поведение маленькой девочки в эфире телешоу шокировало зрителей

Видео: This Morning / YouTube

Зрители британской утренней программы This Morning обратили внимание на неприличное поведение ребенка гостей. Фрагмент доступен на YouTube-канале передачи.

На передачу пришла пара Адель и Мэтт Аллен с тремя детьми. Они рассказали, что позволяют своим сыновьям и дочерям быть максимально самостоятельными: не ходить в школу, а также ложиться спать в любое время. Кроме того, родители решили не делать им прививки и не водить по врачам.

Ведущий передачи Филипп Скофилд отметил, что дети ведут себя «ужасно хорошо», однако пользователи сети обратили внимание на маленькую девочку, которая сидела на диване и ковырялась в носу.

«Оператор сменил кадр прямо перед тем, как малышка вытащила из носа огромную козявку», — цитирует слова удивленных зрителей издание The Mirror. Другие пользователи сети отметили, что никогда не позволили бы своим детям так себя вести в эфире передачи.

Адель и Мэтт уже приходили на программу в 2016 году. Тогда их дочь поразила зрителей, начав мочиться прямо посреди студии. Мать ребенка рассказала, что была шокирована реакцией зрителей на инцидент: она была уверена, что произошло нечто крайне забавное.

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