Отец стюардессы купил билеты на все ее рейсы и прослыл лучшим родителем

Американец по имени Хэл купил билеты на все рождественские рейсы, на которых его дочь работала бортпроводницей, чтобы провести с ней время. Узнав его историю, пользователи сети окрестили Хэла лучшим отцом в мире.

На поступок любящего родителя обратил внимание в Facebook его попутчик Майк Леви (Mike Levy).

Хэл хотел провести с дочерью рождественские праздники. Узнав, что она вынуждена работать в эти дни, он купил билеты на два дня на все рейсы, на которых она дежурила. «Какой фантастический отец!» — заключил Леви.

Публикация получила более 133 тысяч «реакций» и почти 30 тысяч репостов. Комментаторы наперебой называли Хэла самым заботливым и любящим отцом. «Какой замечательный рождественский подарок для них обоих», — прокомментировала подписчица Линда Баркер (Linda Barker).

Некоторые юзеры высказывали зависть по отношению к Пирс. «Почему у меня такой отвратительный отец?» — пожаловалась Джессика Мари (Jessica Marie), заметив, что ее родитель никогда не хотел провести с ней рождественские праздники.

Ранее австралийка Кристи Новак (Kristy Nowak) похвасталась в Facebook, что купила семье подарков к Рождеству на сумму, превышающую две тысячи долларов. Такая расточительность вызвала возмущение у других родителей.

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