Прямая трансляция помогла спасти девочку-подростка из плена

Племянницу знаменитого американского рестлера Курта Энгла (Kurt Angle) по имени Марджани Аквил (Marjani Aquil) удалось спасти из плена благодаря трансляции на Facebook Live. Об этом сообщает The New York Post.

Похитителем 16-летней девушки оказался ее бывший парень Джармейн Роджерс (Jermaine Rodgers). Он избил ее, посадил в машину и увез в неизвестном направлении.

Во время поисков девушки Энгл опубликовал на Facebook пост, в котором просил предоставить любую информацию о местонахождении племянницы.

После этого анонимный источник сообщил полиции, что видел трансляцию Facebook Live с участием жертвы и ее похитителя. Благодаря полученной видеозаписи полиция смогла вычислить местонахождение Роджерса и Аквил.

После освобождения племянницы Энгл поблагодарил подписчиков за помощь. По его словам, «семья искренне благодарна» всем, кто поделился его постом и помог с поиском.

Роджерс уже обвинялся в похищении Аквил и удерживании ее в плену против воли в прошлом году. Девушка находилась в неволе четыре дня.

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