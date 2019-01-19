Американские демократы заподозрили Россию в хакерской атаке

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США заявил, что стал жертвой атаки связанных с Россией хакеров во время промежуточных выборов в ноябре 2018 года. Об этом сообщает телеканал ABC.

Согласно заявлению демократов, 14 ноября 2018 года атаке подверглись десятки ящиков электронной почты сотрудников комитета. Отмечается, что доказательств успешной атаки нет, однако предполагается, что за ней стоит российская разведка.

По мнению демократов, содержание и время отправки фишинговых сообщений позволяет полагать, что атака была частью более широкой кампании, связанной с российскими хакерами. Отмечается, что в атаке использовались технические приемы, характерные для хакерской группировки Cozy Bear или APT29, которую связывают с Россией.

Эти обвинения НКДП добавил в свой иск от 20 апреля. В нем комитет обвиняет сотрудников штаба президента США Дональда Трампа в связях с представителями России и компанией WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс- кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам Демократическая партия получила контроль над палатой представителей: в ней будут заседать 223 демократа против 197 республиканцев. В сенате преимущество осталось за республиканцами — у них 51 место.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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