Раскрыты расходы Порошенко на благотворительность

Президент Украины потратил на благотворительность 70 миллионов долларов. Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Как сообщил Луценко, такую сумму на благотворительность украинский президент потратил согласно официальным данным. Основную часть этих денег он передал армии. Относится ли указанная сумма к какому-то конкретному периоду, генпрокурор не уточнил.

За 2018 год Порошенко на посту главы государства заработал 270,5 тысячи гривен (около десяти тысяч долларов). Всю сумму украинский лидер перечислил на благотворительность.

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