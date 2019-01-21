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Стремительное таяние льдов повергло в ужас пользователей сети

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Пользователь Reddit под ником Mono_420 опубликовал снимок ледника в Альпах, демонстрирующий интенсивность таяния северных льдов. Запись серьезно озаботила посетителей.

«Изменения за 10 лет, которые нас реально должны волновать», — подписал снимки в сравнении Mono_420, по всей видимости, намекая на популярный в интернете флешмоб, призванный показать изменения в людях, произошедшие за десятилетие. Таким образом пользователь напомнил о важности сокращения выброса выхлопных газов в атмосферу. Публикация собрала 127 тысяч плюсов.

Пользователи портала нашли оригиналы снимков. Оказалось, что фото справа, показывающее современное состояние ледника, было приближено, в реальности же льда в нем еще меньше, чем кажется. «Второе изображение увеличено. Льда даже меньше, чем кажется. Иисус...» — пишет Rip_ManaPot.

Неравнодушные посетители Reddit признались, что увиденное производит сильное впечатление и внушает страх. К дискуссии подключились пользователи, посвященные в проблему глобального потепления. «Ледник в Альпах — не проблема. Проблема заключается в глобальном среднем повышении температуры и экваториальном опустынивании, которым оно будет сопровождаться», — обращает внимание pm_me_ur_big_balls.

«Это даже не новость, мы знаем об этом уже более 60 лет. Наслаждайся тем, что у нас есть», — злорадствует _6C1.

Некоторые подвергли сомнению целесообразность идеи заводить детей, которым достанется планета в таком состоянии, до которого ее довели их предки.

Главным фактором, ведущим к глобальному изменению климата на Земле, является антропогенное воздействие. В атмосфере копятся углекислые газы, которые создают парниковый эффект. Потепление на планете приводит к таянию ледников, что, в свою очередь, провоцирует повышение уровня моря.

В середине января ученые предупредили, что, если выбросы парниковых газов не снизятся, катастрофических последствий изменения климата не избежать. Кроме экстремальных погодных явлений, в том числе частых засух, жары, сильных штормов и ураганов, к 2100 году ожидается подъем уровня моря на метр. Это приведет к затоплению населенных островов, в том числе Мальдивских и Сейшельских, мест обитания диких животных и потере источников пресной воды.

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