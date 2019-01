Скорость приближения глобальной катастрофы возросла

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне (США) выяснили, что Антарктида в настоящее время теряет в шесть раз больше льда, чем сорок лет назад. Ускорение таяния может привести к более быстрому, чем прогнозировалось ранее, повышению уровня моря в ближайшие десятилетия. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В период с 1979 по 1989 год Антарктика теряла 40 миллиардов тонн льда ежегодно. Начиная с 2009 года, этот показатель вырос до 252 миллиардов тонн. При этом для повышения уровня моря на один миллиметр требуется 360 миллиардов тонн льда. По словам ученых, уязвимыми к глобальному потеплению оказались даже те районы Южного полюса, которые считались наиболее устойчивыми.

Исследователи обеспокоены тем, что новые данные ухудшают прогноз катастрофических последствий изменения климата, если выбросы парниковых газов не будут резко снижены. Кроме экстремальных погодных явлений, в том числе частых засух, жары, сильных штормов и ураганов, к 2100 году ожидается подъем уровня моря на метр. Это приведет к затоплению населенных островов, в том числе Мальдивских и Сейшельских, мест обитания диких животных и потере источников пресной воды. С начала XX века уровень моря повысился примерно на 20 сантиметров.

Таяние всех антарктических ледников приведет к подъему морской воды на 57,2 метра. Потери льда происходят из-за того, что массивные ледники частично погружены в океан, соприкасаясь со все более теплой водой. В норме этот процесс компенсируется твердыми осадками, однако при ускорении таяния потери ледяного покрова начинают превышать объемы выпадающего снега. С 1979 года ледник Пайн Айленд потерял более триллиона тонн льда, а ледник Туэйтса — 634 миллиарда тонн. Восточная Антарктида, где находится самое большое количество льда, также испытывает воздействие от изменения климата. Таяние наблюдается у ледников Кука, Нинниса и Денмана. Ледник Денмана потерял почти 200 миллиардов тонн льда, а оставшегося хватит на повышение уровня моря на 1,5 метра.

