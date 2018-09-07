Предсказано возникновение разрушительных мегацунами

Ученые Вашингтонского университета в Такоме (США) пришли к выводу, что с глобальным потеплением будут чаще возникать мегацунами, подобные тому, что произошло в октябре 2015 года на юго-востоке Аляски. Тогда оползень вызвал волну высотой 182 метра. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, к катастрофе привело таяние ледника Тиндаль во фьорде Таан. В период 1961-1991 годов льды отступили на 16 километров, а их толщина уменьшилась на 300 метров. Таким образом, исчезла опора, поддерживающая горные склоны, что, в конце концов, привело к массивному оползню. Поскольку площадь фьорда невелика, то большой объем сошедших пород привел к появлению большой волны, распространяющейся со скоростью 96,5 километров в час.

Хотя катастрофа не привела к жертвам, ученые опасаются, что в будущем подобное событие может произойти, когда во фьорде будет находиться судно с туристами. Риск с каждым годом увеличивается, поскольку изменение климата способствуют повсеместному таянию ледников и учащению оползней. Подобное событие произошло в Гренландии в 2017 году, когда подземные толчки вызвали оползень и 90-метровую волну, унесшую жизни, как минимум, четырех человек. Однако угрозу несут также большие куски льда, отрывающиеся от глетчеров и падающие в заливы.

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