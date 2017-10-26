Наука и техника
 

Найдена самая древняя жертва цунами

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Фрагмент черепа, найденный у города Аитапе в Папуа — Новой Гвинее, принадлежал человеку, который стал жертвой гигантского цунами шесть тысяч лет назад. К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством Джеймса Гоффа (James Goff) из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Обнаруженные останки на сегодняшний день являются самым древним свидетельством гибели человека от морского стихийного бедствия. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

Череп найден в мангровых лесах австралийским геологом Полом Хоссфельдом (Paul Hossfeld) на расстоянии 12 километров от линии берега, на высоте примерно 50 метров выше уровня моря. Поначалу считалось, что он принадлежал человеку, жившему в позднем плейстоцене (200-10 тысяч лет назад). Однако результаты радиоуглеродного анализа показали, что останки были не такими древними — их возраст достигал лишь несколько тысяч лет.

Северное побережье Папуа — Новой Гвинеи неоднократно подвергалось ударам мощных цунами, возникающих из-за относительно частых землетрясений. Причиной служило то, что остров расположен в геологически активном районе на стыке Австралийской и Тихоокеанской литосферных плит. Всего в нескольких десятках километров от берега находится Ново-Гвинейский желоб, образованный зоной субдукции — местом, где одна плита погружается под другую. В 1998 году землетрясение магнитудой 7,0 вызвало волну с максимальной высотой 15 метров. Она прошла вглубь острова на пять километров, убив более двух тысяч человек.

Исследователи изучили породы в окрестностях того места, где был обнаружен череп. Оценивались морфология и химический состав отложений, которые могли быть сформированы древними цунами (палеоцунами) несколько тысяч лет назад. Ученые также оценили содержание остатков диатомовых водорослей. Результаты анализа показали сходство осадков, датированных теми же годами, что и череп, с материалом, занесенным цунами в 1998 году.

Согласно выводам специалистов, череп принадлежал человеку, который стал жертвой крупного палеоцунами. Он мог попасть под струи песка, обломки деревьев и пород, в результате чего его разорвало на части, а фрагменты разбросало. Альтернативным объяснением может быть то, что заранее расчлененный труп был захоронен в другом месте, после чего его могила была размыта, а части тела перенесены водой. Однако такой сценарий менее вероятен, полагают ученые.

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