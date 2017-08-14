Раскрыта причина появления цунами-«монстров»

Ученые из Норвежского геотехнического университета в Осло выяснили условия возникновения гигантских цунами высотой 20 метров. Такие волны-«монстры» порождаются крупными подводными оползнями, при которых сдвигаются огромные территории морского дна. Однако не каждое масштабное оседание сопровождается цунами. Установленный механизм появления последних раскрыт в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Об этом сообщает издание New Scientist.

Около восьми тысяч лет назад оползень Стурегга (Storegga slide) у берегов Норвегии затронул область размером с Шотландию. Это породило волну, которая пересекла север Атлантики и вынесла обломки на Шетландские острова на высоту несколько десятков метров. Ученые предполагают, что катастрофа уничтожила первобытные поселения на северо-востоке Великобритании. Однако еще один гигантский оползень Тренадьюпет (Traenadjupet slide), произошедший в том же регионе 4500 лет назад, не вызвал цунами.

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Ученые создали две модели, которые воспроизводили процессы, приводящие к двум различным результатам. Первая описывала ретрогрессивный оползень, при котором происходит последовательный сход отдельных блоков. Сдвиги начинаются в нижней части склона и превращаются в серию относительно небольших оползней. Другой тип оползней сначала выглядит как ретрогрессивный, однако нестабильность быстро распространяется по всему склону, вызывая его сход как единого целого.

Оказалось, что Стурегга мог породить цунами только в том случае, если он относился к оползням второго типа. При этом, по оценкам, объем всего единовременно сошедшего материала достигает трех тысяч кубических километров. Тренадьюпет, скорее всего, был ступенчатым, и ни один из последовательных оползней не мог привести к формированию волны.

В настоящее время потенциально опасным местом, где могут произойти новые масштабные оползни, является разлом Хикуранги у побережья Новой Зеландии. В этом районе планируются буровые работы, которые должны помочь выявить перемещения морского грунта. Модель может помочь выяснить, вызовет ли сход подводного материала цунами-«монстра».