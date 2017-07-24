Объяснено исчезновение «британской Атлантиды»

Ученые из Йоркского университета и Имперского колледжа Лондона (Великобритания) назвали причину исчезновения «британской Атлантиды» (Доггерленда), участка суши, который в эпоху мезолита располагался в южной части Северного моря и соединял Британские острова с Евразией. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Специалисты смоделировали воздействие оползней Стурегга на формирование цунами в Северном море, которое могло бы привести к затоплению Доггерленда. Расчеты показали, что высота образовавшихся волн составила девять метров, цунами могло затопить не более 35 процентов суши (две тысячи квадратных километров).

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Эксперты полагают, что данные характеристики отвечают крупному шторму, потому одного цунами недостаточно для полного уничтожения Доггерленда. Наиболее вероятной его причиной авторы полагают не катастрофическое событие, а постепенное повышение уровня моря.

На территории Доггерленда около 8150 лет назад жили люди, суша отличалась богатой флорой и фауной. В настоящее время на его месте в Северном море располагается песчаная отмель, известная как Доггер-банка, глубина моря в этом регионе составляет около 20-30 метров.